У Рівному підліток викрав маршрутку і возив людей. Пасажири навіть не здогадувалися, що кермувальник - дитина. Хлопець провіз їх через пів міста, аж доки його наздогнали копи - до них звернувся справжній власник буса. Як пояснив старшокласник свій вчинок - дивіться далі.

Міську маршрутку патрульні зупинили в самісінькому центрі Рівного. За кермом був неповнолітній. Хлопцеві тільки шістнадцять. Копам пояснив - на "рейс" вийшов, бо мріє стати водієм.

"В салоні також знаходилося троє пасажирів, які стверджували, що вони випадково стали учасниками цієї події і лише мали намір скористатися послугами маршрутного таксі", - говорить Наталія Воєвода, старший інспектор пресслужби Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Заплатити пасажири не встигли, кажуть у поліції, бо до пункту призначення юний "кермувальник" їх не довіз. Уже у відділку розповів, що в маршрутку пробрався через задні двері.

"Ключі знаходилися всередині. Він завів маршрутку і виїхав зі стоянки Він курсував селами Рівненського району і близько 5 години ранку опинився на зупинці 12 школа. І відповідно вже з того часу почав їздити маршрутом", - говорить Марія Юстицька, в. о. керівника начальника відділу комунікації поліції Рівненської області.

Маршрутку хлопець викрав ось із цієї стоянки на околиці міста. За паркування, розповіли нам водії, тут беруть плату, але охоронців ми не знайшли.

"Вони оцьо ями тільки охраняють . Всьо. А там, що ставиш чи не ставиш, то їм до лампочки".

Штатного водія ми розшукали вже на маршруті. По обіді поліцейські повернули йому автобус. Чоловік бідкається - після такого "рейсу" машину доведеться ремонтувати.

"Сцеплєніє трошки припаляне, бо запах є. Колесо одне було був на шиномонтажі. Ну машина на обкатці після капремонта. Масло ділося - нижній уровень. Говорили, що їхав на нижній передачі, сильно газував". - говорить Степан Панчук, водій маршрутки.

Ані малолітнього викрадача, ані його батьків ми вдома не застали. Хлопчина мешкає неподалік Рівного. У селі кажуть, родина незаможна. У родині троє дітей. Семен - середній.

"Батько робить в дорстрої, дороги строїть. Вона тоже робить, Наташка. Але отакий о вродився да й шо ти", - говорить В'ячеслав, житель села Малий Олексин.

Сусіди здивовані. Кажуть, машини сім'я не має. Звідки в хлопця навички водіння - невідомо. Та за цей вчинок йому доведеться відповісти за законом. Неповнолітньому викрадачеві маршрутки загрожує до 5 років ув'язнення.