Стрілянина в Сполучених Штатах. Нападник розстріляв п'ятьох людей у місті Мілуокі, штат Вісконсин. Чому взявся за зброю - далі в сюжеті.

Приблизно о другій, по обіді до поліції Мілуокі надійшло повідомлення про стрілянину. Чоловік відкрив вогонь в офісному комплексі місцевої пивної компанії. Сотні людей саме були на робочих місцях.

Керівництво розіслало співробітникам електронні сповіщення про активного стрільця. Жителям сусідніх будинків наказали не виходити на вулицю, школи поблизу теж зачинили.

"Дітей не випускають зі школи. Їм доведеться перечекати, поки поліція з'ясує всі обставини події. Ми зараз навіть не знаємо, де нападник", - говорить Джон, водій шкільного автобуса.

Стрілець убив п'ятьох людей, а опісля застрелився сам. Усі загиблі - співробітники пивоварні. Про постраждалих не повідомляють.

"Станом на тепер - небезпека минула. Співробітникам компанії, які перебували в будівлі під час стрілянини, дозволили піти додому. На місці подій зараз працюють криміналісти. Триває розслідування", - говорить Альфонсо Моралес, начальник поліції Мілуокі.

Головне для поліції зараз - з'ясувати, чому нападник узявся за зброю. Адже у Вісконсині за останні 15 років це вже 12 масова стрілянина. І мотиви здебільшого залишаються таємницею. Наразі відомо, що стрілець багато років працював у цій компанії. А напередодні його звільнили. Імовірно, він потрапив під скорочення персоналу. За даними місцевих ЗМІ, чоловік викрав пропуск колеги, узяв дві рушниці й повернувся до офісу. У поліції ані особу нападника, ані деталей не розголошують. Так само не називають і імен загиблих.

"Усі працівники нашого підприємства - одна сім'я. Тому для нас це справді трагедія. Мені випала нагода поговорити з деякими співробітниками, які були на місці подій і стали очевидцями цього жахіття. Хочу подякувати їм за сміливість. Дуже важливо, щоб ми зараз підтримали їх", - говорить Гевін Хаттерслі, президент компанії.

Співчуття родинам загиблих висловив і американський президент.

"Нещадний убивця сьогодні забрав життя п'ятьох людей. Ми щиро співчуваємо жителям міста Мілуокі й тим, хто втратив рідних і близьких. Подумки ми зараз із ними. Це жахлива подія", - говорить Дональд Трамп, президент США.

2019 рік у США став рекордним за кількістю випадків масової стрілянини. Загалом 417 інцидентів і це лише ті, під час яких загинули більше ніж чотири людини. Тож після чергової трагедії , про контроль за володінням зброєю знову заговорять усі політики. Адже в контексті цьогорічних президентських перегонів - це одне з найгостріших питань.