Наталия Королевская во Львове, в знак протеста против провокаций, организованных проплаченными псевдопатриотами, покинула заседание Комитета соцполитики [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, во Львове, во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам социальной политики, начались провокации, организованные радикально настроенными псевдопатриотами.
"Сегодня во Львове, на выездном заседании Комитета по социальной политике, мы рассматривали вопросы социальной защиты людей. Наша политическая сила решительно настроена на возвращение мира в Украину и восстановление единства страны, но, к сожалению, есть силы, которым выгоден более глубокий раскол - они, руками своих псевдопатриотов, делают все для того, чтобы раскалывать Украину.
В знак протеста против таких политических провокаций, я приняла решение покинуть заседание Комитета по соцполитике и провела встречу с представителями общественных организаций", - заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.
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