Боротьба за врожай. На Черкащині люди буквально силою виборюють своє право на землю. Нині там зібралася Всеукраїнська Аграрна Рада. Що вимагають землевласники і хто позбавив селян паїв? Чула Юлія Жешко.

Уманський район Черкаської області. На цьому безкрайому полі вже виросла пшениця. І ніби все гаразд, але у власників угіддя уже кілька років постає одне й те саме питання - хто цього року збиратиме врожай.

"Посів 150 га поля озимої пшениці. Посіяно в два етапи. Дає надію на високий урожай. Після проведення всіх агротехнічних заходів", - говорить Сергій Войченко, голова КСП "Родниківка".

"Люди, которые посеяли, борятся за свое право. Потому что у них уже несколько лет идет тяжба с держгеокадаством, который не дает им распаевать землю. Работникам сельхоз предприятий, которые имеяют право получить паи. Их лишили этого права. Тут 110 рабочих. Масштабное, прибыльное предприятие. По масштабам Черкасской области. Содержат инфрструктуру села. Помогают. А их лишают этого права", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Працівники сільськогосподарського підприємства виграли кілька судів. Та попри рішення на їхню користь, досі борються за право розпаювати 150 гектарів власного угіддя. Аби політик вислухав і допоміг вирішити проблеми власників фермерських господарств, Всеукраїнська Аграрна Рада скликала позачерговий з'їзд. Скільки було людей, стільки й запитань.

"Чи можливий колмпроміс, що вони приймуть наші правки запропоновані? Для того, щоб розблокувати роботу і країна працювала нормально? ".

На питання залу, співголова "Опозиційної платформи - За життя" відповів. А також, наголосив, що частина партії "Слуга народу" уже сама має сумніви щодо впровадження закону про ринок землі в такій інтерпретації.

"Когда мажоритарщики "Слуг народа" приезжают туда, где их избрали и слушают там людей, у них закрадывается сомнение. Они начинают понимать, что у них будут проблемы. Я надеюсь, что "слуги" поймут - нельзя ломать общество через колено. И начнут прислушиваться. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. И будут учтены предложения фермеров", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Аграрії Черкаської і трьох сусідніх областей висунули владі дві вимоги. Перша - врахувати хоча б половину запропонованих поправок до закону про ринок землі. Друга - провести загальнонаціональний референдум.

"Да, да, Рада работает в режиме отклонения. Это правда. Но она все-равно тратит время. И это время наше с вами. Для того, чтобы, прежде всего, депутатов от "Слуг народа" убедить в том, чтобы эти два момента они все-таки учли", - говорить Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради.

В "Опозиційній платформі - За життя" запевняють: навіть у разі, якщо "закон про землю" проголосують, фракція оскаржуватиме його в Конституційному суді. За словами Юрія Бойко, у документі порушені щонайменше п'ять статей Конституції України.

"Мы тоже будем включатся в эту борьбу. Потому что все что вы здесь видите - если коррупционная схема, которая терзала их несколько лет будет продолжаться, будет очень плохо. Если будут защищены пожелания фермеров, если будут защищены их права. Если фермеры скажут да. И поймут, что их не обманывают, им хотят добра. То это и бдет благо для страны. А мы все хотим блага для страны. Чтобы люди в селе жили и чувствовали себя защищенными", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Нардеп пояснив: відчуття захищеності для фермера - це впевненість, що робочих місць не скорочуватимуть, а будь-який аграрій матиме право користуватися власною землею.