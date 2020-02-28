СБУ блокувала у Києві, Харківській та Полтавській областях незаконне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Зокрема, двоє чоловіків з Харкова та Кременчука переробляли старе військове знаряддя на бойове - для продажу. Майстерні облаштували за місцем проживання - у приватному будинку та квартирі. Реалізовували через інтернет, а надсилали - поштою.

Під час трусу правоохоронці знайшли 2 пістолети-кулемети, 13 пістолетів і револьверів, дві гвинтівки та набої. У столиці схоже приміщення обладнав киянин. Там виготовляв зброю для продажу. У нього вилучили пістолети-кулемети, набої, майже півкілограма пороху та комплектувальні. Усе передали на експертизу.