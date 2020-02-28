СБУ блокувала підпільне виготовлення і продаж зброї у різних регіонах України [ Редактировать ]
СБУ блокувала у Києві, Харківській та Полтавській областях незаконне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Зокрема, двоє чоловіків з Харкова та Кременчука переробляли старе військове знаряддя на бойове - для продажу. Майстерні облаштували за місцем проживання - у приватному будинку та квартирі. Реалізовували через інтернет, а надсилали - поштою.
Під час трусу правоохоронці знайшли 2 пістолети-кулемети, 13 пістолетів і револьверів, дві гвинтівки та набої. У столиці схоже приміщення обладнав киянин. Там виготовляв зброю для продажу. У нього вилучили пістолети-кулемети, набої, майже півкілограма пороху та комплектувальні. Усе передали на експертизу.
по теме
На Закарпатті затримали учасників злочинного угруповання
З місця події вилучили два позашляховики (один з яких - броньований), зброю та велику кількість набоїв
На Закарпатті затримали іноземця з психотропами
У його автомобілі знайшли понад два кілограми метамфетаміну
В Ужгороді обирають запобіжний захід підозрюваним у резонансній стрілянині
Правоохоронці затримали ймовірних причетних до нещодавньої стрілянини в Мукачеві. Чоловіки їхали на позашляховиках, в одному з яких була зброя. На вимогу поліцейських не зупинилися, та ще чинили опір. Нині вони на лаві підсудних
У будинку екс-міністра Кожари скоєно самогубство
Трагічна подія сталася вчора ввечері у будинку колишнього очільника міністерства закордонних справ Леоніда Кожари
У Нових Санжарах закидали камінням автобус з евакуйованими українцями
Автобуси з людьми, яких евакуювали з Уханя, у буквальному розумінні проривалися через барикади, які облаштували місцеві жителі