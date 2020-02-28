Розкупили маски та противірусні препарати. Жителі західних областей України у свій спосіб готуються долати недугу. І хоча медики запевняють: панікувати не треба - на ажіотаж в аптеках це не вплинуло.

Масок - немає. З прилавків чернівецьких аптек зникли всі засоби індивідуального захисту.

"Лікар дав, бо в мене прокол в носі. Гайморит лікували. В мене не від цього. А масок немає, - кажу зразу. Ні в одній аптеці немає".

Маски почали скуповувати ще місяць тому, - кажуть фармацевти.

"Запитують кожен день. Багато людей. Тогорічні пішли давно - ті, що були запаси. А в цьому році надходжень немає", - зазначила Тамара Продан, провізорка.

Такий попит фахівці називають штучним.

"Аптеки - це так само бізнес. Це так само спекуляція, це так само ринок. І цей ринок, як показав не тільки цей рік, а і в нас вже були такі випадки, цей ринок - звичайний спекуляційний ринок", - наголосила Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації.

В інфекційному відділенні обласної лікарні перебуває двоє людей, котрі нещодавно повернулися з Італії. Їх поки що перевіряють. Наразі на Буковині не зафіксовано жодного випадку зараження короновірусом. Фахівці зауважують: тест-систем на виявлення хвороби в Чернівецькій області - немає.

Так само, як і на Закарпатті. Поки що зразки аналізів усіх хворих з підозрою на Covid-19 передають до столиці. Коли до прикордонних областей доправлять тест-системи, - епідеміологи не знають. А самі закарпатські вірусологи вчаться працювати з новим обладнанням у Києві. При в'їзді в Україну прикордонники й надалі в усіх вимірюють температуру.

"Такі люди мають повідомити свого лікаря, що вони були у такій-то країні, на протязі такого-то періоду, і уважно слідкувати за станом свого здоров'я: як тільки вони відчувають якісь зміни - інформувати лікаря", - наголосила Вікторія Тимчик, головний епідеміолог у Закарпатській області.

Симптоми, які мають насторожити, мало чим відрізняються від звичайного ГРВІ: температура, кашель, можливий нежить та задуха. Імовірних пацієнтів лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні Ужгорода, де заздалегідь облаштували 8 боксів. А от куди ізолюватимуть тих, що контактував з хворими, наразі невідомо. Місця для обсервації ще визначають.