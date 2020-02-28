Под Винницей "Камаз" насмерть сбил человека [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, в Винницкой области произошло ДТП. Известно, что "Камаз" насмерть сбил 59-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области.
"27 февраля на автодороге "Турбов-Винница" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 59-летнего пешехода и грузовика. В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 25-летний житель Кировоградской области, управляя автомобилем "Камаз", допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данным полиции, водитель трезв.
Полицией открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
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