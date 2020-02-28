Коронавірусу в Україні не зафіксовано - експерт [ Редактировать ]
Випадків зараження коронавірусом в Україні немає, - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Евакуйовані з Уханя люди здорові. Якщо недугу не знайдуть і в медпрацівників санаторію в Нових Санжарах, то карантин - не продовжать.
Covid-19 виявили у 4 наших громадян, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess і в українки в Італії. Її стан - не тяжкий.
"Наша співвітчизниця почуває себе цілком нормально. Трохи підвищена температура. Генеральне консульство України в Неаполі перебуває з нею на постійному зв'язку, з медиками цього закладу на предмет можливих потреб чи побажань нашої співвітчизниці. Наразі, вона всім забезпечена. Медичне обладнання, медикаменти - все в клініці є, все, що необхідно для надання належної медичної допомоги", - зазначив Максим Коваленко, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України.
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