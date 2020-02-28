Народження цих полярних хижаків у неволі досить рідкісне явище

У зоопарку Копенгагена перші кроки на вулиці зробило новонароджене біле ведмежа. Привселюдний дебют дитинчати, що з'явилося на світ 6 грудня, приурочили до Міжнародного дня білого ведмедя.

У клишоногого поки що немає імені. За кілька тижнів його оглянуть ветеринари і визначать стать. Народження цих полярних хижаків у неволі досить рідкісне явище.

А самі ведмежата дуже вразливі в перший рік життя. Доки ж наглядачі тримають кулаки за щасливе майбутнє поповнення, саме маля радо бавиться в снігу та пізнає світ.