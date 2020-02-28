У Мелітополі розшукують героя, що врятував дітей від смерті у вогні [ Редактировать ]
Запорізькі рятувальники розшукують мешканця Мелітополя, який допоміг врятувати життя двом чотирирічним дівчаткам. Інцидент стався сьогодні близько опівдня.
Горіла квартира на п'ятому поверсі однієї з "хрущівок". Коли пожежники впорались із полум'ям, дізнались - ще до їхнього приїзду із задимленого помешкання випадкові перехожі винесли дівчаток-близнят. З'ясувалось троє молодих людей були поруч із будинком, коли побачили дим.
Піднялися до квартири і там дізнались за дверима можуть бути діти. Зайшли в помешкання, знайшли і винесли з палаючої кімнати малечу. Мама дівчаток в цей час була в крамниці. Особи двох героїв рятувальники встановили. А ось третього ще розшукують. Усіх їх вже хочуть номінувати на звання "Герой рятувальник року".
"Але ім'я третього учасника цієї події, який виносив дітей, залишається для нас не відомим. Тому звертаємось до всіх, хто може допомогти встановити обставини цієї події", - говорить Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
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