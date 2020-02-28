З наступного року штат екстреної допомоги поповнять нові фахівці. Уже звичних фельдшерів і лікарів, згідно з реформою, у каретах "швидкої" мають замінити парамедики. Ще два роки тому, однією з перших в Україні, цих фахівців почала готувати Черкаська медична академія. І ось 2021, цей заклад має випустити перший набір парамедиків.

У диспетчерській Черкаського центру екстреної допомоги завжди "гаряче", щодоби тут приймають до двохсот викликів. Упоратися з таким маленькому штату швидкої дуже складно, каже Лариса Городнича. Одну зміну вона працює фельдшером, наступну - диспетчером. Людей на станції катастрофічно не вистачає.

"І паралельно конєшно температури - зразу їдьте, допомагайте. Тому що до лікарів дільничних важко дотелефонуватись через це іде нагрузка на нашу службу, а в нас нажаль не вистачає ні водіїв, ні фельдшерів", - говорить Лариса Городнича, фельдшер черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Медики масово звільняються зі швидкої через низьку зарплату та важкі умови праці. Щодня їм доводиться бачити людський біль, сльози і смерть. Тож, кажуть, у строю залишаються тільки ентузіасти.

Працівники швидкої покладаються на майбутню реформу, коли фельдшерів і лікарів у екіпажах замінять парамедики, а виклики розподілятимуться на негайні та екстрені.

"Це екстрені які відбуваються: повішення, утоплення, ДТП, кровотечі, поранення от це в себе включає невідкладні стани - екстрена медична допомога повинна цим займатись", - говорить Тетяна Чубенко, головний фельдшер черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги.

А ось так навчаються майбутні парамедики. Черкаська медична академія однією з перших в Україні відкрила набір студентів на цю спеціальність. Другокурсник Іван каже, з дитинства мріяв працювати саме на швидкій.

"Не моє сидіти в кабінеті, я більш звик до активного способу життя. Тобто, коли ти отримуєш адреналін від тієї ситуації і ти бачиш, як ти отримуєш позитив, коли надаєш допомогу людині саме в екстреній ситуації", - говорить Іван Гриценко, студент черкаської медичної академії.

Підготовка парамедиків принципово відрізняється від навчання фельдшера, розповідає викладач. Тут більше приділяють увагу практиці, аніж теорії. Для цього заклад закупив симуляційне обладнання і тренажери.

"Програма парамедика - вона більше акцентована на травму тому, що ви бачите, що відбувається в країні, в світі. Тому вони більш профільно готуються до надання допомоги в екстремальних умовах", - говорить Ольга Федосєєва.

Фельдшери швидкої теж зараз перевчаються на парамедиків, але вже у Тернополі. За планами МОЗ, остаточно реформувати екстрену допомогу треба до 2025 року - до того часу всі бригади мають бути укомплектовані підготовленими кадрами. Самі ж медики сподіваються, що разом із реформою штату, збільшиться і заробітна плата. Зараз ставка молодого спеціаліста ледве перевищує мінімальну зарплату.