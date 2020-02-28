Спад промисловості, відставки в Уряді та коронавірус: Юрій Бойко проаналізував тиждень в країні [ Редактировать ]
В п’ятницю, 24 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко оцінив політичний тиждень в країні.
Уже дев'ятий місяць - як наша промисловість спадає. Чому так? Чи погоджуєтесь ви з поясненнями урядовців з цього приводу? Та що з цим робити?
У нас сейчас очень серьезная ситуация и мы идет к экономическому кризису. Главная причина в том что бездарная экономическая политика и отстраненность от реального сектора экономики. Сейчас предприятия останавливаются из-за того, что государство не создает условий для работы. Их поражение абсолютно понятно. Они не знают что делать и никогда не занимались экономикой.
Увесь тиждень триває бурхливе обговорення можливої відставки прем'єра Гончарука або окремих міністрів. За вашою оцінкою, це тільки слова? Чи президент справді готовий до значних кадрових змін в Уряді?
Я убежден что правительство поменяется, ведь они ведут страну в экономическую пропасть. Каждый их день на своих постах приносит стране беду.
Головна тема тижня - безперечно, загроза поширення коронавірусу. Це лише питання часу, коли інфекція дійде до нас. Як ви оцінюєте підготовку державних структур до нової загрози? Та яких рішень і досі не вистачає?
Полное недоверие к власти и министерству здравоохранения. Идет хроническое недофинансирование. С 1 апреля собираются закрывать туберкулезные диспансеры и психоневрологические больницы. Это десятки тысяч людей, которые останутся на улице. Нужно немедленно остановить медицинскую реформу. Ведь от недоверия к власти идет боязнь коронавируса
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