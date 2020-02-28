Правоохоронці поклали край діяльності банди, що примудрилася продавати в Україні елітні авто, вкрадені у країнах Євросоюзу. Там зловмисники брали машини в лізинг, завозили в нашу країну і тут... продавали. За цією схемою провели щонайменше 56 автомобілів. Збитки оцінили в чотири мільйони євро. Злочинці "працювали" в десяти областях України.

І подібних автоафер дедалі більше! От, наприклад, ще один, уже масовий, вид шахрайства. Фізично - машина ваша, усі документи на неї є, а от юридично - авто вже немає. Тож, як не стати жертвою шахраїв? Та як перевірити, чи справді Ви власник своєї машини? Подивімося.

Бажаєте нове авто? Щоб і пробіг невеликий, і ціна низька, і стан хороший?

"З дешевої рибки погана юшка".

І при цьому хочете поменше бюрократії? Можна ж і так домовитися! На місці...

"Ну я ж купив машину за довіреністю. І шо?"

Тоді готуйтеся до ризику. Як вас легко можуть ошукати продавці автомобілів? І чи можна від цього уберегтися? Ми розкриємо головні схеми шахраїв!

Столичне шосе в Києві. Саме тут розташований найбільший авторинок міста. За кілька кілометрів до пункту призначення бачимо оголошення на кшталт "придбаю ваше авто" або "перегін машини з Європи". На узбіччі кілька "перекупників". На самому ж ринку не велелюдно, однак автомобілів удосталь. Бо день будній. Та вибрати є з чого: від елітних позашляховиків до "Таврій". Навпроти ринку безліч нотаріальних контор. Купив - і одразу оформляй довіреність! І це перший спосіб шахрайства. Бо довіреність можна легко анулювати!

"Видала у нотаріуса довіреність, потім прийшла до іншого нотаріуса, або до того ж: "Я хочу скасувати довіреність". Має право. Власник автомобіля може померти. Людина може розвестися з дружиною, дружина скаже: "Вибач, половину майна мені віддавай", - пояснює Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Тож перше, і найголовніше правило: купувати автомобіль, а не користуватися ним за довіреністю. Буває навіть, що машину заарештовують, бо її власник порушив закон. Хоча за підробленими документами від чорних нотаріусів авто було "чисте".

"Які заднім числом видають доручення ще тим числом, коли автомобіль не був у арешті, і потім по цьому дорученню цей автомобіль перепродають. І потім, у майбутньому, якщо через рік. Через два буде винесено рішення суду конфіскувати автомобіль, то постраждає той власник, який купував його ще рік назад", - говорить Ігор Ліпявко, адвокат.

Розшукувати авто може навіть Інтерпол! І тут під ризиком - власники євроблях, навіть розмитнених. Схема проста - крадену за кордоном машину перепродають в Україну. При цьому машину перевіряють по базі й надають український номер.

"Цим займаються наші бувші співвітчизники. Спеціально там роблять якесь відрядження. Ніби-то в цей час віддає своєму спільнику документи, ключі. Спільник їде в Україну на цьому автомобілі. Ставить на облік. Коли поступає дзвінок, що ми найшли "лоха", і продали йому цей автомобіль. Тільки тоді власник цього автомобіля іде в страхову компанію, заявляє про крадіжку", - пояснює Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Потім такі "Остапи Бендери" отримують страховку, а часом навіть назад свою начебто "вкрадену" автівку. трапляється, що у вашої машини знаходиться... двійник! Однакова модель, однаковий колір і навіть номер!

На початку лютого це відео поширювали в соцмережах. На одній зі столичних парковок киянин Євген побачив дві "свої" машини!

"Це, по-суті, така сама "євробляха", де беруть перебивають номер кузова і по цьому підробному номеру роблять підробний техпаспорт", - говорить Ігор Ліпявко, адвокат.

Документи фальсифікують масово й майстерно! Є навіть справжні цехи. Це кадри оперативного відео. Тернопільські поліцейські знайшли сотні фальшивих техпаспортів та посвідчень водія у звичайній квартирі. При цьому підробки мали ось таку оригінальну голограму!

"Это заява в Херсонський окружний суд, потім в апеляційний, знов в Херсонський і знов в апеляційний".

І так майже рік! Цей стос паперів - відписки із судів, прокуратури та від експертів. Торік Валерія зупинив патруль.

"Поставили мене перед фактом, що мій автомобіль "Мерседес Бенз" проданий у 2015 році, а під моїми номерними знаками зареєстрований вже другий автомобіль - "Рено кенго", - говорить Валерій, водій.

І хоча Фізично всі документи на авто є, юридично - його вже нема. Хоча після придбання чоловік пройшов перевірку в сервісному центрі МВС і отримав техпаспорт.

"У нас 2-3 роки була відсутня експертиза автомобілів. При Яноковичі її відмінили, автомобілі реєстрували так ото…приїхав - зареєстрували і т.д. Ну, а наші доблєсні внутрішні органи Коломиї користуючись тим, що поруч Польща, перегоняли нерастоможені автомобілі і під такі докумнти людей знімали нормальні автомобілі, реєстрували свої, продавали, і це був їхній автобізнес", - говорить Валерій, водій.

Жертвою цього "бізнесу" і став Валерій. З його автомобіля зробили близнюка, потім - продали. А номерні знаки переписали на третій автомобіль! І правди в цій схемі Валерій не може знайти досі.

Тож як не потрапити на гачок шахраїв? Перш ніж придбати машину, її необхідно перевірити в Сервісному центрі МВС (раніше - МРЕО). До речі, зараз експертизи відновили. Ми поїхали в сервісний центр, щоб подивитися, як перевіряють автомобілі.

"Підходимо до стієчки, беремо талончик. Заповнюємо свої прізвище ініціали, по-батькові. Потім сідаємо очікуємо отримуєте заяву, чекаєте експерта і переєструїте", - говорить Максим Рубан, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у місті Києві.

На все - не більше години.

"Ну минут где-то 45 получилось. Это с учетом маленькой очереди", - розповідає водій Олександр.

Олександр приїхав, щоб розмитнити свій автомобіль. Мустанг хлопець замовив зі США. (Це доволі популярна зараз схема купівлі). Машина була після невеликої аварії.

"Ну, во-первых, нужно работать с проверенными ребятами. На рынке сейчас хватает организаций, которые выполняют свою работу, можно сказать, до идеала", - говорить Олександр, водій.

Однак це все-таки фактор ризику. Бо у Штатах де-юре машина - брухт. Однак є фірми, які такі авто переоформлюють.

"Страхова компанія реалізує його на ринку, як набір запчастин. Вони викидують цей документ у смітник і видають контракт, що ніби-то продають українському партнеру не набір запчастин, а готовий автомобіль", - говорить Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Тож поки Олександр чекає на перевірку, експерт має визначити, чи все гаразд із цими машинами.

"На двигуні та на кузові автомобілі є номери, які прописані у відомості про автомобіль від заводу. І експерти перевіряють їх з реальними", - говорить Максим Рубан, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у місті Києві.

Старший судовий експерт саме перевіряє ВІН-код, тобто номер кузова автомобіля. Якщо по базі він "чистий".

Якщо ж номер на кузові вже внесений у базу - отже, він перебитий. І ваша машина може бути з фальшивими документами. Або навіть чиїмсь двійником!

"Зрізали заводський номер, набили кустарний номер в ручну. Або також шляхом заміни деталі. Ось у нас є під лобовим склом, і ось у нас є на стійці. На цих наклейках - це оригінальні заводські наклейки, це як додатковий носій інформації. Якщо змінена наклейка, значить є підозра, що змінений номер кузова", - говорить Василь Іванцюк, старший судовий експерт Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Якщо ж машину ви не перевірили, а пізніше виявилося, що вона "двійник" - з нею можна попрощатися. Автомобіль заарештують, а гроші вам ніхто не поверне.