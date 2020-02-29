Кабмин Гончарука через три дня отправят в отставку - депутат [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, Кабинет министров Гончарука отправят в отставку. Об этом заявил глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в эфире одного из политических так шоу.
Задавая вопрос министру экономического развития и торговли Тимофею Милованову, Бойко заявил: "Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще. Что вы сделаете за эти три дня".
На уточняющий вопрос ведущего о том, откуда у него такая информация, депутат отметил: "У нас в среду будет внеочередное заседание. Я надеюсь, что их отправят в отставку. Во всяком случае, мы за это проголосуем. С доброй душой".
Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил главу Госкино и еще трех агентств.
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