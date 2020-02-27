Пенсионерам предлагают доплачивать за поздний выход на пенсию/ Фото: http: zhzh.info

Правительство хочет доплачивать людям, которые отсрочили свой выход на пенсию. Об этом сообщается на Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Речь идет о ежемесячной сумме в более 500 гривен.

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"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - говорится с сообщении.

В Минсоцполитики пояснили, что доплачивать предлагается пенсионерам, которые вышли на пенсию до 2004 года и только тем, кто работал после наступления пенсионного возраста.

Ранее мы писали о том, что под Винницей пенсионерка "воскресла" спустя 10 часов после смерти.

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