Жилье военным и переселенцам: Кабмин утвердил новую программу [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность. Соответствующие документы публикует "РБК-Украина".
В правительстве отмечают, что существующая система обеспечения жильем опирается на подходы, определенные еще в Жилищном кодексе Украинской ССР. Эти подходы, с учетом недостаточных финансовых возможностей государства, обусловили бесперспективное ожидание получения бесплатного жилья и безрезультатного пребывания украинцев на учете.
Таким образом, по состоянию на 1 августа 2019 на квартирном учете пребывали более 20 тысяч участников АТО/ООС, более 3 тысяч участников АТО/ООС из числа переселенцев и более 7 тысяч воинов-интернационалистов.
Кроме того, по данным правительства, на сегодня зарегистрировано более 1,4 млн переселенцев, в отношении которых не определены возможности для реализации прав на жилье.
В Кабмине подсчитали, что для обеспечения жильем вышеуказанных категорий необходимо минимум 13,8 млн квадратных метров жилья общей стоимостью 189 млрд гривен.
Ранее Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев.
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