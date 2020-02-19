В среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность. Соответствующие документы публикует "РБК-Украина".

В правительстве отмечают, что существующая система обеспечения жильем опирается на подходы, определенные еще в Жилищном кодексе Украинской ССР. Эти подходы, с учетом недостаточных финансовых возможностей государства, обусловили бесперспективное ожидание получения бесплатного жилья и безрезультатного пребывания украинцев на учете.

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Таким образом, по состоянию на 1 августа 2019 на квартирном учете пребывали более 20 тысяч участников АТО/ООС, более 3 тысяч участников АТО/ООС из числа переселенцев и более 7 тысяч воинов-интернационалистов.

Кроме того, по данным правительства, на сегодня зарегистрировано более 1,4 млн переселенцев, в отношении которых не определены возможности для реализации прав на жилье.

В Кабмине подсчитали, что для обеспечения жильем вышеуказанных категорий необходимо минимум 13,8 млн квадратных метров жилья общей стоимостью 189 млрд гривен.

Ранее Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев.