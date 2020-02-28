В пятницу, 28 февраля, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Темой стала зона деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

По словам Лаврова, Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.

Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня.

Также глава МИД сообщил, что РФ приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе.

Лавров считает, что все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром грянул".

"Необходимо всем внешним игрокам объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а еще лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов. Именно на это мы были нацелены в нашем диалоге с коллегами из Евросоюза, НАТО, с Соединенными Штатами по линии двусторонних наших отношений", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Москва подтверждает полную приверженность договоренностям президентов России и Турции по Идлибу.

По словам Лаврова, Москва не может помешать сирийской армии отвечать террористам в Идлибе.

Кроме того, он сообщил, что Россия попросила Сирию взять паузу в боевых действиях в Идлибе для безопасной эвакуации раненых.

Глава МИД отметил, что события в Идлибе не дают оснований для задействования статьи устава НАТО о совместной обороне.

Министр добавил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности турецких военнослужащих в Сирии. Российские переговорщики продолжат консультации по Идлибу в Анкаре.

Напомним, Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе.