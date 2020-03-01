Масниця, Масляна, Пущення або ж Колодій. Це все - про старослов'янське свято, коли, перед початком посту, можна досхочу наїстися млинцями та варениками.

Сьогодні ж, прийнято просити одне в одного пробачення та проводжати зиму. Як це робили на Харківщині, - розкаже Світлана Шекера.

У Попівці жінки розповідають, млинці з якою начинкою приготували до столу:

"З бананом, огірок, оселедець, гриби, ікра натуральна червона. Потом мак. У корзинках гриби і творог. Ми старалися - 12 видів щоб було", - говорить Любов Касян, жителька Попівки.

В останній день Масниці прийнято частувати смаколиками. Тож на площі в Краснограді хазяйки запрошують кожна до свого столу:

"Люди салом об'їдаються, масляна сметана ріками розливається! Пряники, булочки, для хорошої публіки!"

"Млинці з сиром, млинці в маслі - ой, які ж ви то насправді прекрасні!"

Тут же кухар ділиться рецептами млинців:

"Молочка побольше не жалійте, молочка, солі щепотку, сахара, мукички, яйцо одне, все. Дуже тщатєльно збивать, міксером. І не буде комочків, і будуть млинчики замєчатєльні" (тут і далі - авторська стилістика збережена).

Частуванням, а ще - веселими гуляннями на Масницю завжди будили весну.

"У нас така колекція, зустрічається весна з зимою. Ви бачите це дерево надії. Дерево любові зелене весна і біле - це зима. Нехай у всіх у душах панує весна, любов і щастя!", - наголосила Оксана Багатирьова, жителька Краснограда.

А галасливими розвагами - проганяли зиму:

"Шапки летять, очки летять! Пір'я летить! Ото я розумію, бій! Ото Схватка! Давай, давай, давай!"

А ще - в цей день просили пробачення:

"Це є останній день масляної. Називається Прощенное воскресенье. Оце кого знайомих бачу, кажу, простіть мене, якщо я вас колись обідила, вони мене тоже просять прощєнія. Ще й отвічаєм по-православному: Бог простить, і я вас прощаю", - говорить Тетяна, жителька Краснограда.

І це - слушна нагода для спілкування.

"В останній тиждень зими проходить Масниця. Вона проходить майже по всій Україні, і, звичайно, люди збираються для того, щоб святкувати. Але це найгарніший спосіб поспілкуватись із людьми. Проблеми в людей однакові по всіх селах, по районах ці по містах, здебільшого, вони стосуються тих реформ, які зараз обсуджаються і хочуть прийняти у Верховній Раді щодо продажу землі, люди категорично проти. Дуже стурбовані щодо медичної реформи. Звичайно, турбують високі тарифи і необхідність підвищення пенсій, заробітних плат. Тому обов'язково будемо реагувати, збираємо пропозиції, збираємо ті питання, на які можемо реагувати, і будемо доносити це. Адже люди не розуміють - чого їх не чують, не розуміють, чого їх думку не враховують", - підкреслила Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

А після заходу сонця спалять солом'яні опудала марени - щоб новий рік був урожайним.