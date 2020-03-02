Кількість загиблих від коронавірусу нового типу по всьому світу перевищила три тисячі осіб. Хворих майже 90 тисяч. Лише сьогодні в одній Південній Кореї зафіксували майже 500 нових випадків.

Уперше з проблемою зіткнулися Чехія та Португалія. Відтак інфекція вразила вже 71 країну. У Франції під забороною масові заходи, президент Макрон відмовився від поїздок по країні. У містах Італії карантин продовжено на два тижні. Як пише британська "Дейлі Мейл", літні Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів - тільки телевізійна трансляція. При цьому в китайському місті Ухань, звідки поширилася інфекція,- закривають польовий госпіталь. Як стверджує місцева влада, спалах пішов на спад.