Кількість загиблих від коронавірусу перевищила три тисячі осіб [ Редактировать ]
Кількість загиблих від коронавірусу нового типу по всьому світу перевищила три тисячі осіб. Хворих майже 90 тисяч. Лише сьогодні в одній Південній Кореї зафіксували майже 500 нових випадків.
Уперше з проблемою зіткнулися Чехія та Португалія. Відтак інфекція вразила вже 71 країну. У Франції під забороною масові заходи, президент Макрон відмовився від поїздок по країні. У містах Італії карантин продовжено на два тижні. Як пише британська "Дейлі Мейл", літні Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів - тільки телевізійна трансляція. При цьому в китайському місті Ухань, звідки поширилася інфекція,- закривають польовий госпіталь. Як стверджує місцева влада, спалах пішов на спад.
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