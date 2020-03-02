Чи піде у відставку Олексій Гончарук [ Редактировать ]
У відставку прем'єр Олексій Гончарук не йде, та у Верховної Ради є чимало питань до діяльності Кабміну.
Про це сьогодні заявив спікер парламенту - Дмитро Разумков. Він нагадав, що на середу президент Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради, на якому депутати зможуть поставити запитання представникам Уряду. Також нардепи обговорять ефективність таких органів, як Національне бюро розслідувань, Служба безпеки України, Антикорупційний суд та Генеральна прокуратура.
"Я думаю, що цю розмову ми у середу фахово проведемо, задамо конкретні запитання, довіра до президента зберігається і до цього курсу зберігається, але по факту в кишенях люди не відчувають, в платіжках не відчувають, в системних реформах люди не відчувають це", - говорить Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народа".
"Уряд Зеленського було призначено саме Зеленським і коли сьогодні ми бачимо катастрофічне падіння рейтингів монобільшості Зеленського, уряду Зеленського, вирішено перекласти відповідальність на виконавців і змінити прізвище, не змінюючи суті цього уряду", - говорить Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність".
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