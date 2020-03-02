Як вижити в джунглях? Чому літо в Австралії тепер довше, ніж зима? І чим закінчилося захоплення заручників у торговельному центрі на Філіппінах? Дивіться далі в нашому огляді.

На Філіппінах у торговельному центрі озброєний чоловік захопив у заручники 30 людей. 9 годин правоохоронці вмовляли його здатися. Врешті нападник склав зброю. Поранено одну людину. Виявилося - це колишній охоронець центру, якого звільнили. Чоловік намагався переконати інших колег долучитися до нього і здійняти бунт проти керівництва. Коли не вийшло - взявся за зброю.

***

Вижити в джунглях. У Таїланді проходять щорічні міжнародні змагання військових. Тайці навчають американських спецпризначенців пити кров кобри, добувати рідину з бананових дерев і готувати м'ясо ящірок. Серед інших майстер-класів - як вживати в їжу комах і за їх допомогою знайти воду. Для багатьох солдатів такі знання справді стали в нагоді під час спецоперацій. Крім американців, у змаганнях беруть участь представники 27 країн.

***

Літо в Австралії тепер удвічі довше, ніж зима. Усе через зміну клімату. Про це свідчить дослідження австралійського інституту в Канберрі. Науковці порівняли середні температури за останні дві декади з показниками на початку двадцятого століття. Виявилося, що теплий сезон подовжився на місяць, а холодний - скоротився на три тижні. Аналіз вирішили зробити через масштабні пожежі, які вирували на континенті більше ніж два місяці. За цей час вогонь знищив 12 мільйонів гектарів полів і лісів, загинули 33 людини.

***

Незвичний зимовий краєвид у штаті Нью-Йорк. Будинки біля озера Ері вкрилися товстим шаром криги та снігу після шквальних вітрів, що тривали два дні. Волога з водойми й мороз до 20 градусів перетворили будівлі на скульптури. Містяни кажуть - прокинулися в темряві, оскільки світло не проникає всередину приміщень. Люди вражені незвичайною красою, та водночас побоюються, що обледеніння може пошкодити житло.

***

У Неаполі місцева влада вдихає нове життя в бідні райони. Скампія - колись був найбіднішим у місті, тут панувала мафія. Після масштабного рейду на угруповання Каморра район почали трансформувати. Зносять старі будинки, мешканцям вручили ключі від нових квартир. Крім того, безробітних влаштували на будівництві. Матеріали знесених будівель використовуватимуть повторно, зводити планують не тільки житлові приміщення, а й школи та дитячі садочки.

***

Піаніно віком понад 200 років виставляють на аукціоні в Єрусалимі. Музичний інструмент виготовив італійський майстер із Сієни, він прикрашений незвичайним орнаментом із зображенням тварин і квітів. Піаніно володів італійський принц у 19 столітті, згодом воно з'явилося на всесвітній виставці в Парижі. Під час Другої світової шедевр потрапив до рук гітлерівців, а в 42, вже в Єгипті, його віднайшли британські військові. Врешті інструмент потрапив до рук ізраїльського торговця. Тепер на аукціоні за нього планують отримати понад мільйон доларів.