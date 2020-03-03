Рада Євросоюзу скликає зустріч через навалу мігрантів із Туреччини [ Редактировать ]
Рада ЄС скликає зустріч через ситуацію на кордоні з Туреччиною. Засідання запланували на четвертого березня. Понад 10 тисяч мігрантів, переважно з Сирії, зібралися біля кордонів із Грецією та Болгарією.
Минулого четверга в Анкарі заявили, що Туреччина надалі не буде "буферною зоною", і силовики більше не будуть стримувати переселенців.
Лідери Євросоюзу, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель, заявила, що президент Ердоган "тисне" на Брюссель у зв'язку з черговою хвилею незаконних мігрантів, і назвала це "неприйнятним".
На зустрічі міністри внутрішніх справ країн ЄС мають обговорити проблему біженців та визначити шляхи її розв'язання.
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