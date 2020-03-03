П'ятирічний Назарчик потребує лікування злоякісної пухлини [ Редактировать ]
У Кропивницькому родина п'ятирічного Назара Мнеки звертається по допомогу до всіх небайдужих. У хлопчика діагностували злоякісну пухлину нирки. Ефективне лікування готова надати ізраїльська клініка.
Проте вартість медпослуг - 92 тисячі доларів. Для родини - це непідйомна сума. Батьки благають про допомогу, щоб врятувати життя сина.
Життєрадісний, непосидючий і трохи сором'язливий. П'ятирічний Назар Мнека із лікарняної палати поспішає на дитячий майданчик обласної лікарні в Кропивницькому - пограти з однолітками.
У хлопчика тиждень тому діагностували злоякісну пухлину нирки.
"Отримано негативний аналіз сечі, так як було в сечі було дуже багато вміст крові, відразу звернулись до Кіровоградської дитячої обласної лікарні, зробили УЗД, виявили пухлину, на наступний день зробили комп'ютерну томографію, пухлина підтвердилась, був установлений діагноз пухлина Вільмса. Нічого не турбувало, дитина енергійна, життєрадісна, просто в один прекрасний момент виявили таку проблему", - говорить Максим Мнека, батько Назара.
Лікування розпочинати потрібно - негайно - наголошують лікарі.
"На даний час в дитини виявлено пухлину лівої нирки, ймовірніше за все пухлина має злоякісний характер, тобто вона схильна до швидкого росту та метастазування, в подальшому дитина буде потребувати хіміотерапевтичного лікування та проведення хірургічних втручань. Ізраїльська клініка згодна взяти на лікування нашу дитину і я думаю, що це дуже непоганий варіант для лікування цієї дитини", - говорить Дмитро Швечков, дитячий лікар-уролог Кіровоградської обласної дитячої лікарні.
Ізраїльські медики вважають, що у хлопчика високі шанси одужати. Однак вартість лікування 92 тисячі доларів.
"Потрібно значні кошти, так вказано, якщо підрахувати ці кошти це сума 92 тисячі доларів, отримали ми також запрошення в цю лікарню, що нас там дійсно чекають це дуже значна сума, два з половиною мільйонів гривень якщо в гривні перевести, це дуже значна сума для нашої родини", - говорить Максим Мнека, батько Назара.
Поки батьки шукають необхідну суму, Назарчик в лікарні сумує за друзями, святами в садочку та мріє вивчити віршик, аби привітати маму з весняними святами.
"Боксом, пістолєтом гулялись, машинками. Гуляємось машинками, робимо машинками трюк. - Скучив за друзями? Хочеш до садка? - Утрєннік скоро".
Наразі родина зібрала лише третину коштів, більше просто ніде взяти. Тому батьки просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя маленького Назарчика.
Реквізити для допомоги:
Картка "ПриватБанку":
5168 7426 0494 9523
Анна Мнека, мати хворого хлопчика
Моб.тел. 096 919 7600
Максим Мнека, батько хворого хлопчика
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