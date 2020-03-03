Весной 2020 года в Украине каникулы в школе запланированы на последнюю неделю марта. Продлятся они неделю.

Таким образом, начнутся каникулы в понедельник, 23 марта, а закончатся 29 марта. Уже в понедельник, 30 марта, школьники вновь выйдут на занятия.

Отмечается, что руководствуясь законом Украины об образовании, окончательное решение о дате весенних каникул остается за администрацией учебного заведения.

В дополнение к весенним каникулам школьников Украины ждут еще несколько "выходных бонусов". Так, учащиеся отдохнут от учебного процесса в понедельник, 20 апреля - выходной по случаю Пасхи, а также в День труда - в пятницу, 1 мая.

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