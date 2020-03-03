Український тиждень у Європарламенті перенесли на невизначений термін через коронавірус. Він мав розпочатися сьогодні і тривати до п'ятого березня.

За рішенням президента Європейського парламенту скасовані практично всі публічні заходи, а в установу заборонили доступ тим, хто протягом 14 днів відвідував регіони, де поширювалася інфекція, або контактував із такими людьми.