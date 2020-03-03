В среду, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский приедет на инициированное им внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом заявил парламентский представитель главы государства Руслан Стефанчук.

"Ответ на вопрос, будет ли президент? Я буквально только что с ним связался. Он сказал: "Да, я буду", - рассказал народный депутат. И отметил, что это логичное решение.

Это абсолютно нормально, ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать.

По словам Стефанчука, на внеочередном заседании, как сообщил Стефанчук, обсудят ряд законодательных инициатив, а также заслушают отчет правоохранительных органов и Кабинета министров. По его словам, глава государства предлагает рассмотреть шесть законодательных инициатив, две из которых связаны с обороной: размещение иностранных войск в Украине, вопрос учений и разграничение внутренних вопросов, связанных с Генеральным штабом и Министерством обороны.

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Стефанчук отметил, что будут говорить также о ратификации "важного для Украины" договора и введении нового принципа декларирования.

Также двумя основными вопросами Стефанчук назвал отчеты от правительства и правоохранительных органов.

"Вопросы, связанные с тем, чтобы все же дать оценку, куда мы идем, куда идет правительство, и послушать правоохранительные органы. И мы уже выстроили регламент, по которому будет это прослушивание", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский созвал внеочередное заседание Рады.