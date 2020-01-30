Во Франции заявили о пятом случае заражения коронавирусом [ Редактировать ]
Во Франции зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.
Как выяснилось, коронавирусом заразилась дочь китайского туриста. Она находится в реанимации в госпитале Биша. Уже 30 января экспертная группа будет работать и наблюдать за эпидемиологической ситуацией.
"Состояние одного из зараженных, находящихся в парижском госпитале, ухудшилось, в связи с чем его перевели в отделение реанимации", - сообщила министр.
Она также напомнила, что в среду вечером в Китай направляется военный борт с бригадой из двух десятков французских медиков. Этот самолет должен вернуть на родину около 200 граждан Франции.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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