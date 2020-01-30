Во Франции зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.

Как выяснилось, коронавирусом заразилась дочь китайского туриста. Она находится в реанимации в госпитале Биша. Уже 30 января экспертная группа будет работать и наблюдать за эпидемиологической ситуацией.

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"Состояние одного из зараженных, находящихся в парижском госпитале, ухудшилось, в связи с чем его перевели в отделение реанимации", - сообщила министр.

Она также напомнила, что в среду вечером в Китай направляется военный борт с бригадой из двух десятков французских медиков. Этот самолет должен вернуть на родину около 200 граждан Франции.