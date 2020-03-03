Вбивство Старицького: слідчий експеримент у будинку ексголови МЗС Кожари провалився - адвокати [ Редактировать ]
Слідчий експеримент провалився. Через гіпертонічний криз прибути не зміг Леонід Кожара. Справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького другий тиждень вивчають адвокати та слідчі.
Нагадаємо, трагедія сталася 21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Сергій Старицький загинув від пострілу з пістолета. Однак, хто вбивця та які були мотиви - досі не відомо.
Адвокати вимагають у правоохоронців надати подружжю Кожарів статус свідків.
Олексій Носов, адвокат:
Це є однією з проблем даного провадження. У них немає жодного статусу - навіть свідків. Є дуже багато факторів, які важливі. Це - звідки стріляли, сліди пороху та крові, змити з рук, відбитки пальців.
Масі Найем, адвокат сім'ї Сергія Старицького:
Вчора я був на місці події, коли мали б провести експеримент. Але сказали, що у пана Кожари гіпертонічний криз. Тому коли він відбудеться - не відомо. Якщо людина напередодні слідчого експерименту лягає в лікарню - всі мають право думати, що це затягування. До речі, це буде враховано під час обирання міри запобіжного заходу.
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