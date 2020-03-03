Слідчий експеримент провалився. Через гіпертонічний криз прибути не зміг Леонід Кожара. Справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького другий тиждень вивчають адвокати та слідчі.

Нагадаємо, трагедія сталася 21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Сергій Старицький загинув від пострілу з пістолета. Однак, хто вбивця та які були мотиви - досі не відомо.

Адвокати вимагають у правоохоронців надати подружжю Кожарів статус свідків.

Олексій Носов, адвокат:

Це є однією з проблем даного провадження. У них немає жодного статусу - навіть свідків. Є дуже багато факторів, які важливі. Це - звідки стріляли, сліди пороху та крові, змити з рук, відбитки пальців.

Масі Найем, адвокат сім'ї Сергія Старицького: