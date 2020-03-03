Во вторник, 3 марта, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" стартовал 21-й тур украинской Премьер-лиги. Столичное "Динамо" принимало "Колос" из Ковалевки. Так, киевский клуб уверенно победил "гостей".

После поражения от "Днепра-1" Алексей Михайличенко сделал сразу несколько замен в старте - в частности на поле появился Фран Соль вместо Назария Русина. Однако долгое время испанец никак не угрожал воротам Волынца, и вообще - именно "Колос" выглядел более остро.

Однако класс игроков "Динамо" дал о себе знать - за пять минут до конца тайма Де Пена мощно пробил из пределов штрафной. Мяч приняла на себя стойка, но Фран Соль был расторопнее всех на добивании. На перерыв команды ушли еще и при численном преимуществе киевлян - за грубый фол в центре поля Задоя увидел перед собой красную карточку.

Игра в меньшинстве явно не добавляла шансов ковалевцам сравнять счет. С другой стороны, подопечные Руслана Костышина здорово перекрывали зоны для киевлян. Но на 54-й минуте не помогло и это - Виктор Цыганков получил мяч на границе штрафной и мощно пробил в "девятку" ворот Волынца. После этого матч постепенно начал катиться к завершению - попытки игроков "Колоса" выбежать в быстрые контратаки разбивались об офсайды, которые успешно организовывали киевляне.

Ранее сообщалось, что "Ледяные Волки" сразятся в поединке с "Донбассом".