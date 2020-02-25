Форварда "Динамо" на год дисквалифицировали [ Редактировать ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на год отстранил нападающего "Динамо" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте киевского клуба.
Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях еще 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.
По ходатайству форварда, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами.
Киевский клуб после ознакомления с полным текстом документа сообщит отдельно, будет ли обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Из-за ситуации с положительной допинг-пробой футболиста временно был отстранен от работы главный врач киевского клуба Леонид Миронов.
Раньше сообщалось о том, что киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей. А также голкипер "Динамо" удивил поступком с Милевским. А также известный футболист перенес инсульт.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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