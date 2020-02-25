Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на год отстранил нападающего "Динамо" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях еще 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня.

По ходатайству форварда, дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами.

Киевский клуб после ознакомления с полным текстом документа сообщит отдельно, будет ли обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Из-за ситуации с положительной допинг-пробой футболиста временно был отстранен от работы главный врач киевского клуба Леонид Миронов.

Раньше сообщалось о том, что киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей. А также голкипер "Динамо" удивил поступком с Милевским. А также известный футболист перенес инсульт.

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