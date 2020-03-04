Негода в бразильському штаті Сан-Паулу: загинули люди [ Редактировать ]
12 людей загинули через негоду в бразильському штаті Сан-Паулу. 46 вважать зниклими безвісти. У прибережних районах дощить уже третій день.
Зливи спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. П'ять тисяч людей були змушені покинути свої оселі. За прогнозами синоптиків, найближчими днями дощ не вщухатиме.
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