12 людей загинули через негоду в бразильському штаті Сан-Паулу. 46 вважать зниклими безвісти. У прибережних районах дощить уже третій день.

Зливи спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. П'ять тисяч людей були змушені покинути свої оселі. За прогнозами синоптиків, найближчими днями дощ не вщухатиме.