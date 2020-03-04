Мы не будем голосовать за правительство без программы. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя ситуацию вокруг назначения нового Кабинета министров.

"Происходят кулуарные вещи, как и при назначении предыдущего правительства - кандидатуры возникали за час до голосования, и правящее большинство за них голосовало", - сказал Юрий Бойко.

По словам Сопредседатели фракции, оппозиционеры не будут голосовать за назначение нового Кабинета министров, ведь ни его персональный состав, ни программа не были представлены.

"Мы не можем поддержать назначение нового правительства, поскольку не видели его программы, не знаем большинства претендентов на министерские кресла, не имели беседы с возможным новым премьер-министром. Мы не знаем, что они будут делать", - отметил парламентарий.

"Новое правительство, прежде всего, должно сосредоточиться на реальном секторе экономики, поддержке промышленности, отмене медреформы и реформы образования - то есть решать те проблемы, которые сегодня волнуют общество", - подчеркнул Юрий Бойко.