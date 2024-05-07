Netflix знімає серіал про Айртона Сенну. Шестисерійна стрічка, присвячена знаменитому гонщику, який загинув 30 років тому, має з'явитися на платформі до кінця цього року.

Опублікований трейлер серіалу "Сенна" (Senna), в якому можна побачити екранізацію фрагментів його виступу в Гран Прі Бразилії 1991 року. До того моменту на рахунку бразильського гонщика було вже два чемпіонські титули у Формулі-1, але на домашній трасі він переміг вперше.

Дія серіалу, за словами представників Netflix, охоплює події з моменту початку гоночної кар'єри Сенни, його виступів у Formula Ford і до моменту його загибелі на трасі в Імолі 1 травня 1994 року.

Роль Айртона у серіалі грає бразильський актор Габріел Леоне. Йому, до речі, вже доводилося "вмирати" за кермом автомобіля.

У торішньому фільмі "Феррарі" Габрієл зіграв роль Альфонсо де Портаго, заводського гонщика Ferrari, який розбився під час змагань Mille Miglia 12 травня 1957 року.

Нагадаємо, Netflix знімає екранізацію роману Габріеля Гарсії Маркеса "Сто років самотності".