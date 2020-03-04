Назначения нового премьера: Шмыгаль назвал приоритетные шаги на посту [ Редактировать ]
В среду, 4 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады Украины, кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего будущего правительства.
По его словам, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабмин должен урегулировать вопросы зарплат чиновников, погашения задолженностей перед шахтерами и вопросы угрозы коронавируса.
"Должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, повышение уровня информирования украинцев… Правительство усилит экономический блок… Мы сохраним реформу децентрализации, большое строительство, доступные кредиты и диджитализацию", - заявил Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что правительство продолжит работать над завершением войны на Донбассе и возвращением аннексированного Крыма.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
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