В среду, 4 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады Украины, кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего будущего правительства.

По его словам, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабмин должен урегулировать вопросы зарплат чиновников, погашения задолженностей перед шахтерами и вопросы угрозы коронавируса.

"Должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, повышение уровня информирования украинцев… Правительство усилит экономический блок… Мы сохраним реформу децентрализации, большое строительство, доступные кредиты и диджитализацию", - заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что правительство продолжит работать над завершением войны на Донбассе и возвращением аннексированного Крыма.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.