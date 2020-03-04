Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко заявил, выступая с трибуны Верховной Рады.

Юрий Бойко подчеркнул, что презентация нового правительства не была прозрачной и открытой, народные депутаты не услышали программы действий будущих членов правительства. Поэтому оппозиционеры не будут голосовать за назначение новых министров.

"У меня сейчас дежавю – все как шесть месяцев назад. Тогда за 20 минут до голосования появлялись фамилии министров, которых никто не видел в глаза, и большинство за них голосовало. После того, как правительство за полгода потеряло доверие людей, я надеялся, что эти ошибки будут учтены: назначение нового правительства пройдет цивилизованно, открыто, а кандидаты на правительственные должности представят видение, как они будут выводить свои направления из кризиса. Но этого, к сожалению, не произошло. Поэтому мы не поддерживаем назначение правительства в таком виде. Мы против такого принципа представления членов Кабинета министров", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко во время выступления также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его не ломать общество через колено в вопросе открытия рынка земли.

"73% граждан Украины выступают против законопроекта о рынке земли в предложенном виде. Этот законопроект – против фермеров, против тех, кто владеет паями. Он пролоббирован международными финансовыми корпорациями и ничего хорошего для страны не несет. Зачем ломать общество через колено?" – сказал оппозиционный политик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь настаивает, чтобы этот законопроект был отозван. Его нужно отработать, чтобы он отвечал интересам фермеров и общества. Законопроект должен быть проведен через референдум и только потом внесен в зал на голосование", – акцентировал Юрий Бойко.