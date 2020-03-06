На Донбасі бойовики обстрілюють позиції оборонців [ Редактировать ]
На сході країни під ворожим вогнем знову місця розведення військ. Російські найманці напередодні обстріляли ділянку номер три у районі Богданівки та Петрівського - на півдні Донеччини. За даними штабу ООС, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.
Українські армійці у відповідь не стріляли. Минулої доби на сході поранено трьох військовослужбовців. Окупанти порушили режим тиші 10 разів. Били з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Найбільш напружена ситуація на Луганщині - в районі Оріхового та Новотошківського, на цих ділянках найманці цілили із важкого озброєння.
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