На сході країни під ворожим вогнем знову місця розведення військ. Російські найманці напередодні обстріляли ділянку номер три у районі Богданівки та Петрівського - на півдні Донеччини. За даними штабу ООС, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Українські армійці у відповідь не стріляли. Минулої доби на сході поранено трьох військовослужбовців. Окупанти порушили режим тиші 10 разів. Били з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Найбільш напружена ситуація на Луганщині - в районі Оріхового та Новотошківського, на цих ділянках найманці цілили із важкого озброєння.