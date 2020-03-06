Понад 98 тисяч інфікованих, майже три тисячі 400 летальних випадків і більш як 55 тисяч пацієнтів вже одужали. Це остання статистика епідемії Covid-19. У Франції захворів депутат парламенту - Жан-Люк Райцер, він у важкому стані. А в Італії викрили магазин, що продав "панацею від коронавірусу", його прибуток сягав кілька тисяч євро на добу. Більше про поширення недуги та боротьбу з нею - далі в сюжеті.

91 країна - в усіх частинах світу, окрім Антарктиди. Така географія нового штаму коронавірусу. У першій п'ятірці, де найбільше недужих, - Китай, Південна Корея, Італія, Іран та Німеччина. Надзвичайний стан оголосила Палестина - закрили садочки, навчальні заклади, ресторани та релігійні будови. На карантині - улюблене туристами місто Вифлеєм, на Західному березі виявили сім випадків зараження. Скасували щорічний Вифлеємський марафон.

"Ми оголошуємо режим надзвичайного стану на Палестинських територіх, щоб зустріти небезпеку від коронавірусу та зупинити його поширення. Відповідальні сторони повинні вжити всіх заходів і захистити здоров'я громадян. Надзвичайний стан триватиме 30 днів", - говорить Мохаммад Штайє, прем'єр міністр Палестини.

До зустрічі з масовим зараженням готується Індонезія. Там зафіксували тільки два випадки зараження, однак влада планує побудувати для хворих лікарню на знелюдненому острові Галанг. Колись там містився табір для в'єтнамських біженців, який нині перетворився на туристичну пам'ятку. Нова лікарня зможе прийняти до тисячі пацієнтів. У США зафіксували 12 жертву недуги, хворих - понад 230. У медзакладах бракує тестів на виявлення Covid-19. Утім американський президент Дональд Трамп не втрачає оптимізму. Напередодні Вашингтон виділив вісім мільярдів доларів на боротьбу з вірусом.

"Усе буде гаразд. Усім треба заспокоїтися. Все буде добре. - Усе ж повернімося до запитання - чи є у нас довгостроковий план? - Звісно, у нас є дуже довгостроковий план. Але сподіваємося, усе швидко мине. У нас є план на кожен можливий сценарій", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Досі на карантині заражений пес із Гонконга. Його господар перехворів на пневмонію, спровоковану вірусом. Жодних ознак хвороби тварина не виявляє. І навряд чи може бути заразною, вважають ветеринари.

"Пес не виявляє ознак того, що може поширити хворобу. Тобто вірус є на його тілі, і ми не можемо з точністю на 100 відсотків сказати, що він заражений. Ми проводимо додаткові аналізи. Важливо зрозуміти, що інфікований - не означає заразний. небезпека полягає в передачі вірусу від людини до людини, а не від собаки ", - говорить Джейн Ґрей, головний ветеринарний хірург Товариства з запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Щоб уберегтися від зараження лікарі радять уникати контакту з хворими людьми й частіше мити руки, користуватися дезінфікуючими засобами.