В Перу зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в Перу подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Peru21.
По словам президента страны Мартина Вискарра, заболевшим является молодой человек, который посетил Испанию несколько недель назад и в настоящее время остается в изоляции под наблюдением врачей.
Также президент в послании к нации вместе с министром здравоохранения призвал к спокойствию граждан и заверил, что ситуация под контролем.
Ранее мы писали о том, что в Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса. Также в Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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