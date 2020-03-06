В пятницу, 6 марта, в Перу подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Peru21.

По словам президента страны Мартина Вискарра, заболевшим является молодой человек, который посетил Испанию несколько недель назад и в настоящее время остается в изоляции под наблюдением врачей.

Также президент в послании к нации вместе с министром здравоохранения призвал к спокойствию граждан и заверил, что ситуация под контролем.

Ранее мы писали о том, что в Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса. Также в Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.