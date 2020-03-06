Жителя Беларуси приговорили к расстрелу [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке приговорил к смертной казни 29-летнего жителя Беларуси Виктора Скрундика. Об этом сообщает белорусская служба "Радио "Свобода"".
Отмечается, что мужчину признали виновным в жестоком убийстве двух пенсионеров. Скрундика также признали виновным в покушении на убийство пожилой женщины.
"Следствие посчитало Скрундика руководителем преступной группировки. Помимо убийств и покушения, его и двух его сообщников обвиняли в хищении и поджоге имущества жертв. Скрундик признал вину в двух убийствах и был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Его сообщники – Виталий Мятеж и Валентин Бушнин – получили 22 и 18 лет колонии строгого режима соответственно", - говорится в сообщении.
Преступления произошли в январе прошлого года в деревнях Ульяновка Слуцкого района и Суховчицы соседнего Копыльского района. По версии следствия, 14 января Виктор Скрундик и Валентин Бушнин убили 79-летнего Михаила Шукалея. Сначала мужчину душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив. Из дома убитого нападавшие украли деньги.
Второе убийство, как утверждает следствие, Скрундик совершил вместе с третьим обвиняемым, 25-летним Виталием Мятежом. 21 января мужчины убили 94-летнего Владимира Гаркавого. Его также душили и сожгли заживо. Из дома пенсионера мужчины украли деньги и алкоголь. Скрундик признался и в этом убийстве, но Мятеж признал только грабеж.
Последнее преступление Виктор Скрундик совершил в одиночку. 31 января он напал на 85-летнюю Софью Мацеле. По версии следствия, мужчина избил пенсионерку, вымогал деньги и угрожал убийством. С обвинением в покушении на убийство Скрундик не согласился.
Виктор Скрундик и Валентин Бушнин ранее были неоднократно судимы за кражи. У Виталия Мятежа судимостей не было.
К слову, это уже третий смертный приговор в Беларуси за 2020 год.
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