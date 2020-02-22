В доме экс-главы МИД произошло самоубийство: подробности [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, в Киевской области в селе Чайки произошла трагедия. Известно, что в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары застрелился бывший директор ООО "Спорт медиа проект" Сергей Старицкий. Об этом сообщает издание "Информатор".
Отметим, Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, застрелился из пистолета Jericho, который был зарегистрирован на Кожару.
По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы происшествия предстоит установить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что женщина поссорилась с мужчиной и пошла топиться на лед. А также в Днепре произошло два жутких самоубийства. Там же нашли повешенным молодого человека
Тем временем, в Харькове зарезали мужчину и угнали авто. А в Черновцах школьный дворник покончил жизнь самоубийством из-за коммуналки. Также мы писали о том, что в Киеве 19-летнего парня нашли повешенным в лесу.
А в Житомире в одном из воинских общежитий нашли труп военнослужащего-контрактника. Ранее мы писали о том, что в Киеве самоубийцу разорвал грузовик.
по теме
Инкубационный период коронавируса может быть 27 дней - Китай
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть дольше, чем 14 дней
Секретарь СНБО вылетел в Новые Санжары
Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского
В центре Днепра на остановке умер мужчина
В пятницу, 21 февраля, в Днепре на улице Глинки, возле KFC, случилось происшествие
Раздели и избили: в Днепре нашли пропавшую девочку
В пятницу, 21 февраля, в Днепре на Набережной Победы, 140 случилось происшествие
Что можно есть на ночь
Вопрос позднего ужина при правильном питании волнует множество людей