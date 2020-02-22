В пятницу, 21 февраля, в Киевской области в селе Чайки произошла трагедия. Известно, что в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары застрелился бывший директор ООО "Спорт медиа проект" Сергей Старицкий. Об этом сообщает издание "Информатор".

Отметим, Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, застрелился из пистолета Jericho, который был зарегистрирован на Кожару.

По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы происшествия предстоит установить правоохранителям.

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