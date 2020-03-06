В пятницу, 6 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Об этом заявил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра Юрий Падурару, передает "РБК-Украина".

Сообщается, что женщина обратилась к медикам с высокой температурой и головной болью. До этого она контактировала с больным, у которого есть подозрение на коронавирус.

По словам Падурару, у нее взяли анализы на ОРВИ и на коронавирус и отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Киева. Результаты будут известны на следующей неделе.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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