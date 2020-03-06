Эпидемия коронавируса: в Черновцах госпитализировали еще одну женщину [ Редактировать ]
В пятницу, 6 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Об этом заявил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра Юрий Падурару, передает "РБК-Украина".
Сообщается, что женщина обратилась к медикам с высокой температурой и головной болью. До этого она контактировала с больным, у которого есть подозрение на коронавирус.
По словам Падурару, у нее взяли анализы на ОРВИ и на коронавирус и отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Киева. Результаты будут известны на следующей неделе.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.
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