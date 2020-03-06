В Китае 101-летний мужчина излечился от коронавируса [ Редактировать ]
В китайском городе Ухань 101-летний старик, зараженный коронавирусом, выздоровел за 7 дней. Об этом сообщает DailyMail.
"Инцидент произошел в эпицентре вспышки инфекции – городе Ухань. Местный житель по фамилии Дай в свой 101 год переболел коронавирусом всего за неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина заболел как раз после своего 101 дня рождения. Все время, проведенное в больнице, дедушка говорил о своей 92-летней жене. Китаец хотел быстрее поправиться, чтобы вернуться домой и заботиться о ней.
Лечащий врач долгожителя Ли Лай отметил, что мужчина выглядел бодрым и жизнерадостным, когда его выписывали из больницы.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком госпитализировали священника с подозрением на коронавирус. Также в Перу зафиксировали первый случай коронавируса.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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