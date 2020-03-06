В китайском городе Ухань 101-летний старик, зараженный коронавирусом, выздоровел за 7 дней. Об этом сообщает DailyMail.

"Инцидент произошел в эпицентре вспышки инфекции – городе Ухань. Местный житель по фамилии Дай в свой 101 год переболел коронавирусом всего за неделю", - говорится в сообщении.

Читайте также В Україні перевіряють дев'ять повідомлень про зараження коронавірусом

Отмечается, что мужчина заболел как раз после своего 101 дня рождения. Все время, проведенное в больнице, дедушка говорил о своей 92-летней жене. Китаец хотел быстрее поправиться, чтобы вернуться домой и заботиться о ней.

Лечащий врач долгожителя Ли Лай отметил, что мужчина выглядел бодрым и жизнерадостным, когда его выписывали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком госпитализировали священника с подозрением на коронавирус. Также в Перу зафиксировали первый случай коронавируса.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.