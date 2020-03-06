Про це сповістили в Мінохорони здоров'я

Мешканку Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Біологічний матеріал відправили на поглиблений аналіз до Києва. Зараз жінка - під наглядом лікарів, її стан покращується. Загалом, наразі в Україні перевіряють 9 повідомлень про підозру на Covid-19. Про це сповістили в Мінохорони здоров'я.

У Чернівецькій області через підтверджений випадок коронавірусу - до 22 березня оголосили карантин у всіх школах та вищих навчальних закладах.

Нагадаю, напередодні закінчилась обсервація у Нових Санжарах. Українців та іноземців, які прилетіли з Китаю і два тижні перебували в медичному центрі Нацгвардії, - виписали.