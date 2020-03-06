Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон збирається у декретну відпустку! На два тижні, на початку літа, коли має народити його наречена. І до речі, чоловіки у декреті для Європи доволі звичне явище. А особливо для скандинавських країн. Приміром, у Норвегії чоловіки можуть доглядати за немовлям цілий рік!

Переддень 8 березня гарний привід поговорити про гендерні стереотипи у суспільстві. Адже вони, рольові моделі суспільної поведінки жінок і чоловіків, змінюються.

Як саме? І чому в Європейських емансипованих країнах жінки й досі борються за свої права? І чи взагалі святкують Там міжнародний жіночий день? Олена Абрамович - розповість.

В сусідніх Нідерландах, а також в Італії, Греції, Мальті - лише два дні. Є держави в ЄС, де узагалі декретна відпустка для чоловіків не передбачена. А от найкращі приклади демонструють скандинавські країни. Фінляндія пропонує татусям 9 тижнів з малюком, Швеція - 12, а Норвегія майже цілий рік.

Біжутерія та шоколад - на пострадянському просторі перед 8 березня саме вони першими розлітаються з полиць магазинів. У той час як в західній Європі черг за подарунками немає. Навіть листівок зі святом "краси і весни" не знайдеш.

А як же рожеві кульки? Чи хоча б святкові букети? Перевіряємо флористичний магазин.

У квіткових теж - ніякого ажіотажу. Продавці запевняють - 8 березня на продажі тут не впливає.

Як тутешнім жінкам живеться без квітів у цей день? Йдемо в один із брюссельських офісів. Іріс із Нідерландів. Запевняє, 8 березня - важливий день для неї, але в іншому контексті.

"Не пам'ятаю, щоб ми якось відзначали День Жінок у школі. Для мене він став важливим, після того, як я стала брати участь у феміністичних рухах", - говорить Іріс Бос, жителька Нідерландів, асистентка у партійному офісі.

Останні кілька років Іріс 8 березня виходить на демонстрації за права жінок.

"Торік я брала на марш ось цей плакат - за жінок в політиці. А цього року ми запустили фільтр в інстаграм, такий як цей плакат".

Приєднаються до Іріс на марші і колеги з посткомуністичних країн. Естонка Неля каже, нічого поганого в подарованих квітах не бачить, проте вони - погана зброя в боротьбі за права жінок.

"Як на мене, в пострадянських країнах ідея Дня Жінки полягає в тому, щоб просто подарувати їй квіти та сказати - будь хорошою і сиди тихо".

Жодного разу за сім років, поки живе у Бельгії, не отримувала квітів чи привітань у цей день й українка Евеліна. Пояснює, тут жіноче свято відзначають інакше.

"Якась може бути презентація про те, як бути жінкою-лідером, може прийти хтось з іншої компанії, розказати про специфічні проблеми жінок якесь дослідження, наприклад, про те, як жінки себе почувають в цій компанії, і так далі. Тобто це не свято, це привід обговорити проблеми, які стосуються специфічно жінок", - говорить Евеліна Нарвинська керівниця відділу з ціноутворення у міжнародній компанії.

Проблеми тут не лише обговорюють, а й вирішують. Приміром, на прохання Евеліни в її офісі облаштували кімнату для молодих мам для зціджування молока.

"Тільки-но я сказала, що мені треба: тобто що мені треба просто відчуття захищеності, кімната яка буде закриватися на ключ, мені треба окремий холодильник, тому що в загальний холодильник, навіть якщо тобі десь виділили місце, це не дуже нормальний варіант. І наступного ж дня це все в мене було ", - говорить Евеліна Нарвинська.

Такі кімнати у Бельгії затребувані. Адже декрет тут триває лише три місяці, аби жінка не переривала кар'єру. Відповідно і в дитячі садочки приймають тримісячних немовлят! Туди ж мама може приносити своє молоко, яким вихователі годують дитину. Евеліна теж не затримувалась у декреті довше. Дочку вивозить до яслів по черзі з чоловіком.

"Відповідно до того, хто відповідальний, один встає, йде в душ, готує сніданок, а інший збирає Мартусю. Потім ми разом снідаємо і виходимо з дому. З п'яти днів два дні мої, два дні його і один день ми ділимось".

Ділити обов'язки порівну - звична справа для європейців. Часто чоловіки беруть день-два дистанційної роботи з дому, щоб залишитися з хворою дитиною чи зводити її до лікаря. Або підмінити маму, коли дружина у відрядженні. Евеліні доводиться їздити в інші країни регулярно.

"Великий плюс Європи в тому, що всі відстані не такі великі, і можна зранку поїхати, ввечері повернутися. Чоловік сказав, що він відчуває себе комфортно, буде з Мартусею, поки я буду у відрядженні", - говорить Евеліна Нарвинська.

Проблемнішим питанням у країні став декрет для чоловіків. У Бельгії батьки мають, за законом, лише 10 днів на час із дитиною після її народження. І це ще не найгірша ситуація в ЄС. У сусідніх Нідерландах, а також в Італії, Греції, Мальті - лише два дні. Є держави в ЄС, де узагалі декретна відпустка для чоловіків не передбачена. А от найкращі приклади демонструють скандинавські країни. Фінляндія пропонує татусям 9 тижнів із малюком, Швеція 12, а Норвегія майже рік! Збільшення батьківської відпустки - одне з питань, з яким бельгійські феміністки вийдуть на марш цьогоріч.

"Десять днів для батька - це ніщо, порівняно з нордичними країнами, які надають у рази довші відпустки. І ми боремось за зміни. Бо звичку розподілу обов'язків у сім'ї потрібно встановлювати і закріплювати від самого початку народження дитини", - говорить Матільда Ляржепре, голова відділу комунікації феміністичної асоціації Бельгії.

Регулювати це питання взявся і Євросоюз. Торік у Брюсселі ухвалили директиву, яка зобов'язує всі держави-члени закріпити у національних законодавствах право чоловіків на щонайменше 10 днів декретної відпустки.

Користуються нею, до речі, часом і топ-політики. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що влітку візьме свої законні два тижні декрету, коли його дівчина народить.

Проте загальна статистика поки не дуже втішна - виявляють бажання піти хоча б на трохи у декрет у країнах ЄС, де це дозволено, не більше третини чоловіків. А в певних країнах за жінками досі міцно закріплена роль домогосподарки.

"Може складатися враження, що рівності майже досягнуто. Наприклад, в Нідерландах, здається, що ми такі прогресивні. А насправді у цій країні майже 2/3 жінок працюють на пів ставки. Це заважає їм займати високі позиції, вони змушені перебирати на себе більшість обов'язків по господарству", - говорить Іріс Бос, нідерландка, асистент у партійному офісі.

Нижча посада це й гірша зарплата. Згідно зі статистикою, в Євросоюзі жінки в середньому заробляють на 15% менше за чоловіків. Найгірший показник в Естонії, там розрив становить 22%. У Бельгії усього 6%. І цю різницю теж треба долати - переконані тутешні феміністки. Саме тому в Жіночий день влаштовують страйки та демонстрації.

Восьме березня тут називають Днем захисту прав жінок. І якщо щось і дарують, то радше книги про сильних лідерок. Аби за квітами та цукерками не загубилась ідея боротьби за рівність.