Аварія бензовоза спричинила масову загибель людей у Сирії [ Редактировать ]
32 людини загинули, ще 77 поранених унаслідок масштабної ДТП у Сирії на трасі "Дамаск - Хомс". Водій бензовоза втратив кермування і протаранив 2 автобуси та 15 легковиків. Трагедію спричинила несправність гальм тягача. Надзвичайники кілька годин розчищали автомагістраль, нині рух відновлено.
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