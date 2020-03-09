32 людини загинули, ще 77 поранених унаслідок масштабної ДТП у Сирії на трасі "Дамаск - Хомс". Водій бензовоза втратив кермування і протаранив 2 автобуси та 15 легковиків. Трагедію спричинила несправність гальм тягача. Надзвичайники кілька годин розчищали автомагістраль, нині рух відновлено.