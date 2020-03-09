КНДР вдруге за місяць випробовувала заборонену зброю. Три балістичні ракети впали у море. Хоча боєголовки не поцілили у японські територіальні води, у Токіо проведуть засідання Ради нацбезпеки. Берегова охорона країни радить суднам бути обережними.

Нагадаємо, після дворічного затишшя лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що поновлює тестування ракет великої дальності та ядерної зброї.