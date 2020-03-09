Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил о том, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом сообщают китайские СМИ.

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, - ред.) на импорт", - заявил он.

За последние сутки коронавирус зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдове, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника.

Ранее мы писали о том, что экс-посол Ирана в Сирии умер из-за коронавируса. Также в Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса.

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