Суд Амстердама розглядає справу малайзійського рейсу MH-17 [ Редактировать ]
Перше засідання у справі про збиття малайзійського "Боїнга" годину тому розпочали у судовому комплексі Схіпхола у передмісті Амстердама. Обвинувачуваних четверо - троє громадян Росії та один українець. Суд вважає їх причетними до завезення на Донбас ракетного комплексу "Бук", з якого поцілили у авіалайнер, а також до його повернення назад у Росію.
Позицію обвинувачення озвучує винятково прокуратура Нідерландів. Про це повідомила заступниця директора департаменту МЗС України з міжнародного права Оксана Золотарьова. Крім неї, у складі вітчизняної делегації - представники СБУ та Генпрокуратури і посол України у Королівстві Нідерланди.
Одночасно із судовим процесом триватиме подальше розслідування катастрофи рейсу MH-17. Австралія, Бельгія, Малайзія, Україна та Нідерланди підписали Угоду про продовження роботи Об'єднаної слідчої групи.
Нагадаємо, пасажирський лайнер малайзійських авіаліній збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які були на облавку загинули.
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