Прорыв трубы в центре Киева: названы последствия ЧП [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, в центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели, прорвало трубу с горячей водой. Диаметр повреждения магистрального трубопровода составляет 700 мм. Об этом сообщили в "Киевтеплоэнерго"
Сообщаются, что коммунальщики приступили к ликвидации повреждения трубопровода. Как отметили в "Киевтеплоэнерго", в результате в зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали.
Сейчас работники аварийной бригады огородили территорию повреждения. О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям будет сообщено позже.
Это прямо сейчас на пересечении Саксаганского и Шота Руставелли! В прошлом году машина проваливалась в этом же месте, но тогда еще. Кипяток лил, люди успели выскочить. Сегодня там уже коллапс!! . #новостиКиева #дтпкиев #провалиласьземля #нашкиев #киевднеминочью
Публикация от Маски STORIES +22 🎭 (@funny_jen)
Ранее мы писали о том, что центр Киева заливает кипятком.
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