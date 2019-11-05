Во вторник, 5 ноября, в центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели, прорвало трубу с горячей водой. Диаметр повреждения магистрального трубопровода составляет 700 мм. Об этом сообщили в "Киевтеплоэнерго"

Сообщаются, что коммунальщики приступили к ликвидации повреждения трубопровода. Как отметили в "Киевтеплоэнерго", в результате в зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали.

Сейчас работники аварийной бригады огородили территорию повреждения. О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям будет сообщено позже.

Ранее мы писали о том, что центр Киева заливает кипятком.