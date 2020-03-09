У Львові за зиму витратили запаси піску, солі та пального: хто обдурює державу [ Редактировать ]
Прибирання по-галицьки. У Львові під час минулої аномально теплої зими комунальники витратили половину запасів піску й солі та майже все пальне.
Що посипали і куди поділося паливо для спецтехніки, дізнавалася Христина Гашенко.
Львівський гідрометеорологічний центр. Такі показники тутешні метеорологи зафіксували вперше за всю історію. У грудні, січні та лютому температура повітря перевищила норму на шість градусів.
"За період багаторічних спостережень з 1946 року і по теперішній час такої зими не спостерігалося взагалі", - говорить Олена Смалюх, в.о. начальника відділу метеопрогнозів Львівського гідрометеорологічного центру.
Чиновники міськради такої теплої зими не очікували. Тонни піску, солі, а ще спецтехніку львівська мерія закупила заздалегідь - до початку холодів. Сьогодні ж пропорційно змішані пісок із сіллю лежать просто неба на території чотирьох міських шляхово-ремонтних підприємств.
"Піскосоляна суміш, грає тендер закупляє шевченківська районна адміністрація, дає нам сюда на зберігання і на використання".
Минулої зими на посипання доріг тут використали три тисячі шістьсот кубометрів піскосуміші. Цього року, переконують, удвічі менше.
"Цієї зими ми використали 1432 куба піскосоляної суміші і осталось ще 400", - говорить Володимир Гордєєв, директор Шляхово-ремонтного підприємства Шевченківського району м. Львів.
Дороги піскосумішшю посипала спецтехніка. Водії на шляхово-ремонтних підприємствах чергували цілодобово. Виїжджали за потреби. Тому, кажуть, на пальному дещо заощадили.
"В два рази менше ніж тамтої зими витратили пального", - говорить Вололдимир Гордєєв, директор Шляхово-ремонтного підприємства Шевченківського району м. Львів.
Натомість фото та відео непосипаних львівських доріг під час ожеледиці в інтернеті чимало. На одному з них, через слизьку дорогу машини рухаються не швидше, як сорок кілометрів за годину.
У міськраді підбили підсумки: попри аномально теплу зиму, у Львові комунальники використали майже половину запасів піскосуміші - 42 відсотки. А ось пального - 76 відсотків. У мерії пояснюють: витрачали ресурси за потреби.
"Вночі в основному були такі періоди, що була ожеледиця і тому треба було виїжджати. Є перша зима за останні 15 років, коли в січні і в лютому працювали порохотягидля того, щоб на весні менше було піску під бордюрами, менше витрачалося зусиль і коштів на прибирання", - говорить Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова.
Піскосуміш, що лишилася після цьогорічної зими, на наступний рік потребуватиме оновлення. І знову - коштів. Адже до наступного сезону сіль із неї вимиють дощі.
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